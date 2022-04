Allenamento Milan, Fiorentina nel mirino: il report da Milanello

Allenamento Milan, il match di domenica a San Siro contro la Fiorentina nel mirino: il report di oggi da Milanello

Allenamento mattutino per la squadra in previsione della sfida contro la Fiorentina fissata per domenica 1° maggio alle 15.00 a San Siro. I rossoneri si sono ritrovati per la colazione entro le 10.30 e a seguire, dopo una fase di lavoro in palestra caratterizzata da esercizi per l’attivazione muscolare e per la forza, si sono diretti sul campo.

REPORT

Prima che iniziasse l’esercitazione di rapidità, sono arrivati a Milanello l’Amministratore Delegato Ivan Gazidis, il Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini e il Direttore Sportivo Frederic Massara. Insieme, hanno osservato l’intera sessione odierna. Pioli e il suo staff hanno guidato delle esercitazioni due contro due e infine hanno fatto disputare ai giocatori una partitella su campo ridotto.