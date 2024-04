Juve Milan, Serafini: «Bisogna rispondere all'appello»

Serafini ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero nel pre partita di Juve Milan. Ecco cosa ha detto

LE PAROLE – «Non mancano cinque partite ma molte di più. Non c’è solo campo, ma acnhe l’extra. Servono orgoglio, dignità, lucidità, unione di intetenti. Emergenza o no la sqaudra deve rispondere a questo appello, il finale di questo campionato va onorato. Il secondo posto deve essere un grande punto di ripartenza in vista della prossima stagione, mentre le tante, troppe delusioni devono essere un esempio per trarre degli insegnamenti »