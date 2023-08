Allenamento Milan: -2 al Bologna. Le ULTIME da Milanello

Allenamento Milan: -2 al Bologna. Ecco le ULTIME da Milanello in vista dell’esordio in campionato al Dall’Ara

Penultimo allenamento della settimana per il Milan di Pioli che sta preparando la prima sfida stagionale in campionato, in programma lunedì sera contro il Bologna. I giocatori si sono ritrovati alle 9.30 nel Centro Sportivo per la colazione obbligatoria e poi sono scesi nello spogliatoio.

REPORT

La seduta è iniziata con la classica attivazione muscolare sul campo ribassato e con un torello, successivamente la squadra è stata divisa per reparti per effettuare uno specifico lavoro tecnico-tattico. Il tecnico rossonero si è poi concentrato sulla tattica a tutto campo, concludendo l’allenamento con la consueta partitella a campo ridotto.

DOMENICA 20 AGOSTO

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli, prevista per le ore 14.30 e in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch. La partenza per Bologna è prevista lunedì 21 agosto.