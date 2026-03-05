Allenamento Milan, personalizzato per Bartesaghi! C’è Gabbia per salutare la squadra post operazione. Segui le ultime

L’attesa per il Derby della Madonnina sta raggiungendo il suo apice. A pochi giorni dalla sfida cruciale di domenica sera a San Siro, i motori sono caldi nel Centro Sportivo di Carnago, dove la squadra continua a lavorare sotto l’occhio vigile di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato sulla panchina del club per portare la sua celebre esperienza e solidità tattica. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte sul campo, il Diavolo sta definendo gli ultimi dettagli per affrontare i nerazzurri in quella che si preannuncia come la partita dell’anno in questo 2026.

Il punto sull’infermeria: Bartesaghi corre da solo

Le notizie che arrivano da Milanello si concentrano soprattutto sulle condizioni fisiche della rosa. Nella sessione odierna, Davide Bartesaghi, il giovane difensore mancino cresciuto nel vivaio e noto per la sua duttilità tattica, non si è unito al resto del gruppo. Per lui è stato previsto un lavoro personalizzato sul campo, un segnale che il recupero dal recente affaticamento procede con cautela per evitare ricadute.

Allegri, stratega meticoloso, spera di riaverlo al top, ma la prudenza è d’obbligo. Il lavoro del mister è costantemente supportato da Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese esperto e carismatico che monitora quotidianamente lo stato di salute dei giocatori per garantire al tecnico la migliore formazione possibile per la stracittadina.

La sorpresa Gabbia: ritorno a Milanello dopo l’intervento

Un momento di grande emozione si è vissuto quando a Milanello è riapparso Matteo Gabbia. Il difensore centrale rossonero, pilastro dello spogliatoio e garanzia di affidabilità, si è recato al centro sportivo per salutare i compagni di squadra. Gabbia è reduce da un delicato intervento chirurgico avvenuto martedì scorso a Londra per risolvere un fastidioso problema di ernia inguinale.

Nonostante l’impossibilità di scendere in campo domenica, la sua presenza ha dato una spinta morale importante a tutto l’ambiente dei rossoneri. Il centrale ha già iniziato il suo percorso di terapie specifiche, con l’obiettivo di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri nel minor tempo possibile. Il nuovo corso tecnico e dirigenziale, guidato dalla visione di Tare e dalla mano ferma del mister, punta molto sulla compattezza del gruppo, e visite come quella odierna confermano la forza dello spogliatoio milanista.

Il Milan prosegue dunque la sua marcia verso il derby, tra la gestione dei carichi di lavoro e la voglia di regalare una gioia immensa ai propri tifosi in una San Siro che si preannuncia esaurita in ogni ordine di posto.