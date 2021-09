Allenamento Lazio: Sarri studia le ultime mosse anti-Milan. I dettagli

La Lazio di Maurizio Sarri è pronta per il match di San Siro contro il Milan. Anche oggi sessione di allenamento per le ultime indicazioni

Tutti a disposizione per Maurizio Sarri in vista del match contro il Milan. Immobile ha smaltito l’affaticamento rimediato con gli impegni in Nazionale, ed è pronto a scendere in campo da titolare a San Siro. Al suo fianco il tandem Pedro-Felipe Anderson, con Zaccagni pronto ad esordire a gara in corso.

Luis Alberto, Milinkovic e Leiva a centrocampo, mentre Basic spera in una chance per l’esordio in biancoceleste. Il ballottaggio si apre in difesa: Lazzari ha appena superato un problema al polpaccio, mentre Marusic è tornato da poco dagli impegni con il Montenegro. Confermati Hysaj, Acerbi e Luiz Felipe per il resto del pacchetto. Sarà ancora Reina a dirigere i lavori dalla porta.