Allenamento Lazio, Leiva e Luis Alberto si allenano

Lazio in campo verso il Milan. Nell’allenamento odierno in campo anche mister Inzaghi, guarito dal Covid-19

Buone notizie in casa Lazio. Oggi Simone Inzaghi si è rivisto sul campo di Formello: è guarito dal Covid-19 e ha guidato l’allenamento. La squadra ha lavorato verso il Milan: in campo con il gruppo anche Leiva e Luis Alberto, non al meglio negli ultimi giorni.

Assenti a Formello, invece, Escalante, Caicedo e Luiz Felipe. Il primo ha un problema muscolare, mentre l’attaccante è alle prese con la fascite. Per il difensore prosegue il recupero dall’infortunio al ginocchio. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU LAZIONEWS24.