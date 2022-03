Allenamento Bologna: oggi la ripresa in vista del Milan

Il Bologna si è riunito nel pomeriggio di oggi al centro sportivo di Casteldebole per la ripresa degli allenamenti in vista del Milan

Il Bologna si è riunito nel pomeriggio di oggi al centro sportivo di Casteldebole per la ripresa degli allenamenti.

Come riportato dal sito ufficiale del club la squadra ha svolto una parte di attivazione atletica per poi concentrarsi sul possesso palla. Insieme agli uomini di Mihajlovic, presente anche la Primavera di mister Vigiani. Lunedì 4 aprile alle 20.45, il Milan ospiterà i felsinei a San Siro per la 31° giornata di campionato.