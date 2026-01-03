News
Allegri e lo spiffero da Cagliari: c’entra Fullkrug, il tecnico pensa ad una soluzione a sorpresa
Allegri, il tecnico livornese starebbe pensando di tornare al tridente pesante con Leao e Pulisic ai lati di Fullkrug: il piano
Nonostante il primato consolidato a Cagliari con il solidissimo 3-5-2, Massimiliano Allegri non intende fermarsi. Secondo quanto riportato da Repubblica, il tecnico livornese sta lavorando a una variante tattica ambiziosa per rendere il Milan ancora più imprevedibile e letale: il passaggio al 3-4-3.
Allegri, l’identikit del nuovo tridente: fantasia e potenza
L’obiettivo della metamorfosi è massimizzare il potenziale offensivo della rosa, mettendo contemporaneamente in campo i tre giocatori più rappresentativi del reparto:
- Rafael Leão & Christian Pulisic: In questo sistema, il portoghese e l’americano agirebbero da esterni d’attacco puri. Leão potrebbe tornare a scatenarsi sulla fascia partendo da posizione più larga, mentre Pulisic garantirebbe qualità tecnica e tagli interni velenosi.
- Niclas Füllkrug: Il gigante tedesco diventerebbe il fulcro centrale della manovra. La sua capacità di fare a sportellate con i difensori e proteggere palla sarebbe fondamentale per favorire gli inserimenti dei due esterni e dei centrocampisti.
La strategia: arma a gara in corso
Nonostante il fascino del “tridente pesante”, Allegri sembra intenzionato a usare cautela:
- Equilibrio prima di tutto: Difficilmente vedremo questo assetto dal 1′ minuto, poiché richiederebbe un sacrificio enorme ai due centrocampisti centrali (probabilmente Rabiot e Modrić) in fase di copertura.
- Soluzione spacca-partite: Il 3-4-3 nasce come mossa tattica per scardinare le difese chiuse o per ribaltare risultati di svantaggio. Una soluzione “all-in” che sfrutta la duttilità dei singoli per dare più peso all’area di rigore avversaria.