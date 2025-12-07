Allegri cambia ancora in Torino Milan: lui di nuovo titolare, decisione già presa a Milanello. Ultime

 Allegri cambia ancora in Torino Milan: lui di nuovo titolare
18 minuti ago

Allegri è pronto a cambiare ancora in Torino Milan: sulla sinistra pronto il ritorno da titolare di Davide Bartesaghi. Ultime

In vista del posticipo della quattordicesima giornata di Serie A che vedrà il Milan impegnato domani sera in trasferta contro il Torino, l’allenatore Massimiliano Allegri ha deciso di operare un cambio sulla corsia sinistra rispetto alla formazione schierata giovedì contro la Lazio in Coppa Italia. La mossa mira a dare nuova energia e affidabilità in un reparto fondamentale per il gioco del Diavolo.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, ci sarà il ritorno da titolare di Davide Bartesaghi. Il giovane si riappropierà del ruolo di quinto di sinistra nella formazione rossonera. Questo rientro di Bartesaghi, che nelle intenzioni di Allegri è ormai l’interprete privilegiato per la fascia, comporta il conseguente spostamento in panchina di Pervis Estupinan, titolare nella gara infrasettimanale.

L’avvicendamento conferma la fiducia del tecnico nelle potenzialità del giovane italiano, atteso a una prova di grande intensità per contribuire a sfatare il tabù dell’Olimpico Grande Torino.

