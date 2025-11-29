Allegri politico per caso? Il sondaggio lo incorona “leader” mentre Galliani svela il retroscena del 2010

Allegri, il libro di Falci svela il sondaggio sul tecnico che insidia la Premier, mentre l’ex ad svela il retroscena dell’ingaggio lampo ad Arcore nel 2010.





Un’investitura che va oltre il rettangolo verde e sfiora i palazzi del potere. L’edizione odierna de Il Giornale apre uno scenario sorprendente sulla figura di Max Allegri, la cui influenza sembra aver travalicato i confini dello sport. Ieri, durante la presentazione del libro “A corto muso” scritto dal giornalista del Corriere della Sera Giuseppe Alberto Falci, è emerso un dato che fa riflettere: secondo un sondaggio citato nel volume, la popolarità del tecnico livornese si attesta al 36%, una percentuale altissima che lo colloca appena un gradino sotto quella della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un risultato che certifica come la filosofia allegriana, fatta di pragmatismo e battute fulminanti, abbia fatto breccia nell’immaginario collettivo italiano.

Allegri, il retroscena di Galliani

All’evento era presente anche Adriano Galliani, storico amministratore delegato rossonero e artefice dell’arrivo di Allegri sulla panchina del Milan nel lontano 2010. Il dirigente brianzolo ha voluto regalare un aneddoto gustoso su quella trattativa lampo, confermando il suo fiuto e l’intesa immediata tra l’allenatore e la proprietà. Ai microfoni di Sky, Galliani ha rievocato quel giorno fatidico, coinciso curiosamente con il trionfo europeo dei cugini nerazzurri.

RETROSCENA GALLIANI – «L’idea di Allegri al Milan nel 2010? Nacque da me e poi approvata dal presidente. Io proponevo gli allenatori, poi li portavo ad Arcore dove dovevano ottenere la benedizione apostolica del grande presidente, e Allegri la ottenne in 5 secondi e due decimi. E fu il giorno che l’Inter vinse la Champions League contro il Bayern Monaco a Madrid».