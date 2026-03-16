Allegri a Sky: «Ora bisogna resettare. Per costruire ci vuole molto, per distruggere ci vuole poco. Sul nervosismo di Leao…»

Allegri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così al termine della sfida di campionato tra Lazio e Milan: le sue parole

Nel post partita di Lazio-Milan, il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, ha analizzato così la sconfitta dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla squadra che potrebbe non aver retto la pressione: «No, capita. Abbiamo preso più contropiedi in 45 minuti che in tutto il campionato. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente vicino all’area. Nel secondo tempo loro sono calati ma non abbiamo fatto gol».

Su cosa bisogna fare adesso: «Bisogna resettare, perché come ho detto tante volte: capisco il sogno, ma bisogna essere realisti. Lavori tanto per costruire, ci metti poco per distruggere. Archiviare questa partita e pensare al Torino, che per noi diventa una partita fondamentale per il secondo posto e la corsa Champions».

Sul nervosismo di Leao: «I giocatori li conosco tutti. Conosco le caratteristiche sia tecniche che caratteriali. Ognuno di loro è fatto a modo suo. Rafa è uscito nervoso perché non voleva uscire».

Sulla partita: «Noi abbiamo tentato di vincere, ma di fronte c’è stato un avversario che ha preparato la partita nel migliore dei modi. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tecnicamente negli ultimi 16 metri, e non fai gol. Dove conta il canto sono gli ultimi 16 metri, nella tua area e nella loro. Bisogna essere più bravi nell’attaccare e nel difendere, perché nel mezzo tutti possono giocare».

Sul cambio di Leao: «Ho fatto una scelta perché in quel momento lì Pulisic stava facendo bene a sinistra. Ho deciso di togliere, a posteriori magari ho sbagliato. Arrivati al limite dell’area bisogna prendere la porta. Bisogna migliorare alcune cose, ma bisogna rimanere sereni perché abbiamo ancora 9 partite da giocare con un obiettivo da raggiungere. Vincendo ti avvicinavi all’Inter, ma l’Inter è bello per questo perché l’Inter pensava di aver perso due punti invece ne ha conquistato uno».