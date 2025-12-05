Allegri, delusione di coppa ma parallelismo intrigante: c’entra il Napoli di Conte, quelle similitudini non passano inosservate

Allegri, i limiti delle seconde linee e il parallelo scudetto con il Napoli di Antonio Conte della scorsa stagione: l’analisi

L’ammonimento della vigilia era stato chiaro, ma non è bastato. Come riporta Calciomercato.com, Massimiliano Allegri aveva avvertito la squadra: «Contro la Lazio servirà giocare molto bene dal punto di vista tecnico». Invece, è stato proprio l’approccio tecnico a tradire il Milan all’Olimpico. Gli errori grossolani in uscita, con De Winter e compagni in difficoltà, hanno offerto il fianco alla squadra di Sarri, che ha punito i rossoneri con Zaccagni a difesa schierata. Un gol subito in una situazione di gioco su cui lo staff lavora intensamente in settimana, che sancisce l’uscita dalla Coppa nonostante un computo delle occasioni migliore rispetto alla sfida di campionato.

Sotto la lente d’ingrandimento finiscono inevitabilmente le seconde linee. A parte Estupinan, le riserve non hanno sfruttato la chance. De Winter è apparso pasticcione facendo rimpiangere l’assenza di Gabbia, mentre a centrocampo Ricci si è limitato al compitino e Loftus-Cheek è risultato appena sufficiente. Delusione anche per Nkunku, ancora incapace di sbloccarsi, mentre resta sospeso il giudizio su Jashari: buone letture, ma condizione fisica ancora lontana dal top.

Allegri e le similitudini col Napoli di Conte

Tuttavia, c’è un dato che accende la speranza. Le similitudini con il Napoli della scorsa stagione sono evidenti: falsa partenza in campionato (sconfitta con la Cremonese per il Milan, col Verona per gli azzurri) ed eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio. Con una rosa corta di 19 giocatori e tanti giovani, competere su due fronti è complesso: l’augurio di Allegri è che il destino finale sia lo stesso di quello di Conte, ovvero la vittoria dello Scudetto.