Allegri risponde all’idea di Sarri sullo spostare il monitor del VAR. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le polemiche arbitrali continuano a dominare il dibattito nel calcio italiano e il tema non ha risparmiato la vigilia dell’ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Intervistato da SportMediaset, l’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, ha risposto alla proposta lanciata dal collega Maurizio Sarri riguardo la gestione della VAR in campo.

La Proposta Sarri: Allontanare il VAR dalle Panche

La recente sfida di campionato tra le due squadre era stata macchiata da momenti di grande tensione e decisioni arbitrali controverse. Per disinnescare le polemiche e limitare le interazioni a bordo campo tra staff tecnici e arbitri, Maurizio Sarri, il tecnico biancoceleste noto per il suo smarcato pragmatismo, aveva suggerito di spostare i monitor del VARnella zona opposta rispetto alle panchine.

Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore livornese del Milan, ha valutato con interesse l’idea del collega, riconoscendone la potenziale efficacia nel ridurre i momenti di frizione.

Il Pragmatismo di Allegri: Concentrarsi sul Campo

L’allenatore del Diavolo ha dato il suo placet teorico alla proposta, ma ha subito riportato l’attenzione sui compiti specifici di allenatori e giocatori, distinguendo chiaramente i ruoli: “Può essere una buona soluzione ma non dobbiamo deciderlo noi, ci sono organi competenti.”

Questa risposta è tipica di Allegri: pur non negando la validità dell’idea, il Mister ha voluto sottolineare che le decisioni sulle regole e sulla gestione arbitrale spettano esclusivamente agli organi preposti. L’imperativo per il Milan, che ha come obiettivo la vittoria in Coppa Italia, è focalizzarsi unicamente sulla performance sportiva.

“Noi dobbiamo pensare a giocare e fare il meglio possibile,” ha concluso Allegri. Questo è il messaggio che il tecnico vuole trasmettere alla sua squadra, ricordando che, al di là delle diatribe sulla tecnologia e sugli arbitri, il risultato finale si ottiene solo attraverso il lavoro in campo.

L’obiettivo di conquistare l’accesso ai quarti è cruciale per il Milan e per il nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese, che vede nel successo in Coppa un tassello importante per il progetto di crescita del club.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.