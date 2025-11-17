Allegri aspetta i giocatori, verso Inter Milan: chi saranno gli ultimi a tornare a disposizione?

Allegri si prepara ad affrontare la settimana che porta al derby di Milano. Quando arriveranno gli ultimi giocatori?

La sosta internazionale ha finalmente i giorni contati. Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a riabbracciare l’ultimo contingente di giocatori impegnati con le rispettive nazionali, in una corsa contro il tempo per preparare al meglio l’attesissimo Derby della Madonnina di domenica contro l’Inter.

Secondo quanto riportato anche dai dati statistici, l’ultima ondata di atleti è attesa in sede, con il gruppo che tornerà a lavorare al completo a partire da giovedì.

La Quarta e Ultima Infornata

Saranno quattro gli uomini che per ultimi si rimetteranno a disposizione del tecnico del Diavolo, avendo avuto gli impegni internazionali più ravvicinati. Questi calciatori, reduci da viaggi e partite ufficiali, dovranno subito calarsi nella realtà del campionato e nelle dinamiche tattiche del club rossonero:

Davide Bartesaghi terzino italiano, classe 2005, giovane prospetto del settore giovanile, già impiegato in prima squadra, noto per la sua fisicità.

terzino italiano, classe 2005, giovane prospetto del settore giovanile, già impiegato in prima squadra, noto per la sua fisicità. Alexis Saelemaekers esterno belga, classe 1999, duttile e instancabile sulla fascia destra, prezioso per Allegri per le sue doti di corsa e sacrificio.

esterno belga, classe 1999, duttile e instancabile sulla fascia destra, prezioso per Allegri per le sue doti di corsa e sacrificio. Koni De Winter difensore centrale belga, elemento di supporto alla retroguardia.

difensore centrale belga, elemento di supporto alla retroguardia. Zachary Athekame esterno che può essere impiegato su entrambe le fasce.

Da Giovedì, la Squadra è al Completo

Il rientro di Bartesaghi, Saelemaekers, De Winter e Athekame è fissato per giovedì, giorno in cui, finalmente, Massimiliano Allegri potrà contare su tutti i suoi effettivi. Questo è un passaggio cruciale. La preparazione al derby contro l’Inter sarà giocoforza intensiva e concentrata: il tecnico avrà a disposizione solo tre giorni di allenamento con il gruppo al completo per definire la tattica, provare la formazione e ricalibrare gli automatismi di gioco, dopo le scorie fisiche e mentali della sosta.

Per il Milan, schierare la formazione migliore è vitale per affrontare l’Inter, che si presenta al match con il miglior attacco del campionato. La presenza di elementi come Saelemaekers, in particolare, garantisce ad Allegri un’opzione preziosa, sia per iniziare la gara che per subentrare, assicurando cambi di passo o maggiore copertura a centrocampo.

Il lavoro da giovedì a domenica sarà interamente focalizzato sulla stracittadina, un appuntamento che, come sempre, vale più di tre punti e richiede la massima condizione da parte di tutti i giocatori.