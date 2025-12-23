Allegri a colloquio con Tare: idee chiare in difesa, si cerca questo preciso profilo. Caccia aperta

Allegri, tecnico del Milan, ha le idee chiare per quanto riguarda il profilo di difensore da ricercare a gennaio: caccia aperta

Dopo aver blindato l’attacco con l’innesto di Niclas Füllkrug, il calciomercato del Milan si sposta sulla difesa. Come riportato dal giornalista Antonio Vitiello, la priorità del DS Igli Tare è ora l’acquisto di un difensore versatile, capace di agire con disinvoltura sia come centrale che come terzino destro. La strategia è chiara: si cercano profili pronti subito, possibilmente attraverso la formula del prestito.

Allegri e l’identikit fatto a Tare: esperienza e versatilità

L’esigenza nasce dalla volontà di Massimiliano Allegri di avere alternative affidabili per il suo modulo (che oscilla tra la difesa a 3 e a 4), considerando che al momento le rotazioni dietro i titolari Tomori, Gabbia e Pavlovic sono limitate ai soli De Winter e al giovanissimo Odogu.

I nomi caldi sul taccuino della dirigenza rossonera sono diversi:

Joe Gomez (Liverpool): Il classe ’97 inglese è il profilo che più stuzzica la fantasia di Tare. Duttile, veloce e con grande esperienza internazionale, Gomez è attualmente ai margini del progetto di Slot ai Reds e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Axel Disasi (Chelsea): Come anticipato da Fabrice Hawkins, il francese è in uscita dai Blues. Sebbene la Roma sia in vantaggio, il Milan resta alla finestra, forte dei buoni uffici con il club londinese.

Arnau Martínez (Girona): Il giovane talento spagnolo (classe 2003) è stato proposto ai rossoneri. È un profilo molto tecnico, capace di fare il braccetto di destra o il terzino puro, ma lo scoglio resta la clausola rescissoria da 14 milioni.

Strategia 2026: Il risparmio per i big

La scelta del prestito non è casuale. Il Milan vuole mantenere intatto il budget per le grandi manovre dell’estate 2026, quando si punterà a un top player a titolo definitivo (come Mario Gila della Lazio, pupillo di Tare) e si cercherà di concretizzare la suggestione Vlahovic a parametro zero.