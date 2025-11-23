Allegri carico ma rilassato prima del derby: «Non fatemi fare le 15 a chiacchierare, ho da mangiare!» La vigilia a Milanello tra sorrisi e leggerezza

Allegri, spunta il retroscena prima della conferenza stampa di ieri a Milanello: clima rilassato e battute con i giornalisti. L’aneddoto

A poche ore dal fischio d’inizio del Derby della Madonnina, l’atmosfera attorno a Massimiliano Allegri a Milanello era all’insegna della leggerezza e del buon umore.

Come riportato da Ramazzotti per Gazzetta.it, l’allenatore rossonero ha vissuto una vigilia del Derby estremamente rilassata, presentandosi alla conferenza stampa pre-partita di ieri, venerdì, a mezzogiorno, con l’ironia che lo contraddistingue.

Ironia e concentrazione prima del pranzo

Nonostante la posta in gioco altissima, con una sfida cruciale per la vetta della classifica di Serie A, Allegri ha accolto i giornalisti con una battuta che ha subito sdrammatizzato il clima:

PAROLE – «Che succede? Qui c’è il tutto esaurito… Non mi fate fare le 15 a chiacchierare perché ho da mangiare».

Questa frase, pronunciata con il suo tono inconfondibile, è la perfetta fotografia dell’approccio di Allegri alle grandi sfide: massima concentrazione sul piano tattico, ma estrema capacità di gestire le pressioni e di smorzare l’adrenalina esterna con la sua sferzante ironia.

La sua tranquillità è un messaggio chiaro per la squadra: nel suo ritorno in panchina nel Derby, il tecnico toscano vuole un Milan che giochi con testa libera e consapevolezza delle proprie forze, senza farsi travolgere dalla tensione che inevitabilmente circonda l’evento. La vigilia rilassata di Allegri è l’ultimo segnale di un allenatore che sa esattamente cosa serve a un grande club in momenti decisivi.

