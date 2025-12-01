Allegri, retroscena nello spogliatoio dopo Milan Lazio: il discorso alla squadra e quella paura svanita. Cosa è successo

Allegri, riunisce il gruppo dopo il successo sulla Lazio e allontana i fantasmi del calo di tensione post derby: la reazione è da primato

La vittoria di misura, sofferta ma fondamentale, contro la Lazio ha consegnato al Milan non solo tre punti pesantissimi, ma anche la vetta solitaria della classifica. Eppure, dietro all’1-0 maturato a San Siro, c’è un lavoro psicologico profondo gestito magistralmente da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, maestro nella gestione dei momenti topici della stagione, sapeva perfettamente che la trappola era dietro l’angolo. Dopo l’euforia per il trionfo nel derby contro l’Inter della settimana precedente, il rischio di un calo di tensione o di un appagamento inconscio era elevatissimo. Invece, il gruppo rossonero ha risposto presente, non tradendo le aspettative né durante la settimana di allenamenti a Milanello, né soprattutto nei novanta minuti di fuoco contro i biancocelesti.

Allegri, c’è il retroscena dopo Milan Lazio

Proprio per questo motivo, il post-partita ha assunto contorni molto significativi. Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Allegri ha voluto immediatamente cristallizzare il momento, riunendo tutti i suoi giocatori nello spogliatoio per un breve ma intenso discorso motivazionale.

ORGOGLIO DEL MISTER – «Siete un grande gruppo e sono fiero di voi». Questo il senso delle parole pronunciate dall’allenatore, che ha voluto sottolineare non tanto la prestazione tecnica, quanto la tenuta mentale e la maturità dimostrata.

Non è un mistero che l’allenatore temesse la sindrome della “pancia piena”, tipica di chi ha appena vinto una stracittadina sentita. Vedere invece una squadra capace di soffrire, compattarsi e portare a casa il risultato pieno anche in una serata complicata è stata la risposta più bella che potesse ricevere. Il primo posto in classifica è la naturale conseguenza di questa crescita collettiva: un grande gruppo, come lo ha definito Allegri, capace di resettare le emozioni e ripartire subito con la testa giusta.