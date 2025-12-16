Allegri e il rebus del 9: dal forfait di Santiago Gimenez alla coppia gol contro il Napoli. Le idee di Max

Allegri, senza Santiago Gimenez che viaggia verso l’operazione, deve sciogliere il rebus del 9 in vista della Supercoppa

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il titolo: “Milan, il rebus dei 9”, ponendo l’attenzione sulle grandi incertezze del reparto offensivo rossonero alla vigilia della partenza per l’Arabia Saudita.

Il Diavolo decollerà oggi pomeriggio in vista della semifinale di Supercoppa Italiana di giovedì contro il Napoli.

Allegri e la Supercoppa: Nkunku-Pulisic in pole

Nonostante sia regolarmente sull’aereo, la presenza di Rafael Leao è ancora in forte dubbio per la gara contro gli azzurri di Conte:

PAROLE – «Difficilmente potrà partire titolare contro gli azzurri di Conte. Per questo si va verso la coppia Pulisic-Nkunku dal primo minuto»

L’attacco sarà dunque costruito attorno al francese Nkunku e al capitano USA Pulisic, con quest’ultimo che sarà chiamato agli straordinari in assenza del portoghese.

Il problema più grande a medio termine è rappresentato da Santiago Gimenez, che sarà assente per la Supercoppa. Il messicano è out da fine ottobre per un problema alla caviglia non risolto.

Dopo diverse visite specialistiche, la situazione è precipitata:

PAROLE – «Non è escluso che debba operarsi»

La prospettiva di un lungo stop ha spinto il Milan a reagire sul mercato. La dirigenza ha iniziato a guardarsi intorno per prendere un nuovo centravanti a gennaio. Il nome più caldo individuato per rinforzare immediatamente il reparto è quello di Niclas Füllkrug del West Ham.