Allegri confortato dal recupero Pulisic: le sue parole sul recupero dello statunitense

Alla vigilia dell’impegno cruciale di Coppa Italia contro la Lazio, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha fornito un aggiornamento dettagliato sulle condizioni dei suoi giocatori, parlando in esclusiva ai microfoni di SportMediaset. La notizia più attesa riguarda il recupero di una delle pedine offensive più importanti, ma l’infermeria rossonera resta ancora affollata.

Luce Verde per Pulisic, Stop per Fofana

Il pragmatico allenatore livornese ha subito rassicurato i tifosi del Diavolo sul rientro di Christian Pulisic. Il fantasista americano, elemento di straordinaria qualità e imprevedibilità, è formalmente a disposizione dopo l’affaticamento muscolare che lo aveva tenuto fuori dall’ultima gara di campionato.

Tuttavia, il centrocampo perde un elemento importante. “Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo col Sassuolo,” ha dichiarato Allegri. Youssouf Fofana, il dinamico centrocampista francese, dovrà dunque saltare l’ottavo di finale di Coppa Italia a causa di un fastidio muscolare, con la speranza di rientrare per la sfida di campionato del 14 dicembre.

Allegri Chiede l’Aiuto di Tutti: L’Importanza delle Sostituzioni

L’elenco degli indisponibili continua con i lungodegenti. Anche Zachary Athekame e Santiago Gimenez non sono ancora pronti per il rientro in campo. L’attaccante messicano è alle prese con il recupero dal suo infortunio e “sta lavorando per il rientro,” ha specificato il tecnico.

La necessità di avere la rosa al completo in questa fase intensa della stagione è una priorità assoluta per Massimiliano Allegri. Il tecnico, che lavora in stretta sinergia con il nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese, ha sottolineato come la profondità della squadra sia fondamentale per affrontare i diversi impegni: “Ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni.”

Questo richiamo all’importanza del gruppo evidenzia la strategia di Allegri di sfruttare al massimo i cambi per mantenere alta l’intensità e l’attenzione fino al fischio finale, un fattore decisivo in una gara secca come quella di Coppa Italia.

