Allegri, ritorno al derby 10 anni dopo: l’ultima stracittadina in Banter Era del Milan. In campo Kakà, Balotelli e i fedelissimi di Max

Allegri, per il tecnico livornese nuova esperienza in un derby a 12 anni di distanza: ecco come andò quell’incrocio coi nerazzurri

Il Derby di Milano di domani sera, domenica 23 dicembre, alle 20:45, segnerà il secondo debutto in panchina di Massimiliano Allegri nella stracittadina. L’ultima volta del tecnico toscano da allenatore rossonero risale a oltre dieci anni fa, precisamente al 22 dicembre 2013.

Quella sera, l’Inter di Walter Mazzarri vinse 1-0 grazie a un gol di tacco di Palacio quasi al 90′, regalando a Erick Thohir (allora neo-proprietario) il suo primo Derby.

La “Banter Era” e il ritorno di Kakà

Quella stagione segnò l’inizio di quella che i tifosi rossoneri ricordano come la “Banter Era”: un periodo di totale ridimensionamento seguito agli addii di campioni del calibro di Thiago Silva, Ibrahimovic, Nesta, Seedorf, Inzaghi e Gattuso (2011-2012).

Nonostante il buio societario, in campo c’era un fenomeno acclamato: Ricardo Kakà, tornato in rossonero per la sua seconda esperienza a Milano.

Le formazioni di quel derby (22 Dicembre 2013)

La formazione schierata da Allegri in quell’ultimo Derby del suo primo ciclo milanista è emblematica di quel periodo:

Milan (4-3-2-1) Inter (3-5-1-1) Abbiati (Portiere) Handanovic (Portiere) De Sciglio (Pupillo di Allegri), Zapata, Bonera, Constant (Mediano adattato a terzino) Campagnaro, Rolando, Juan Jesus (Difesa) De Jong, Poli, Muntari (Centrocampo muscolare) Jonathan, Zanetti, Taider, Cambiasso, Nagatomo (Centrocampo) Kakà, Saponara (Trequartisti) Guarin (Trequartista) Balotelli (Unica punta) Palacio (Attaccante) All. Massimiliano Allegri All. Walter Mazzarri

Il Milan che scenderà in campo domani sera sarà profondamente diverso, ma l’obiettivo di Allegri di vincere la stracittadina (come fece nel 2010, partita che diede la spinta allo Scudetto) resta lo stesso.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.