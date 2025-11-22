Galli analizza Inter Milan: «Chivu sceglierà Zielinski per l’equilibrio. Rabiot cruciale per un motivo»

Galli, leggenda del Milan, ha analizzato il derby di domani sera tra l’Inter di Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri: le dichiarazioni

Filippo Galli, ex rossonero, ospite a “Tutti in gioco” su DAZN, ha analizzato i duelli chiave del Derby di Milano, offrendo il suo parere sulle possibili scelte di formazione e sulle dinamiche tattiche che decideranno la sfida.

Ma io credo che alla fine Chivu opterà per Zielinski.

Galli si sbilancia sulle scelte di formazione nerazzurre a centrocampo, preferendo l’equilibrio alla qualità pura:

«Ma io credo che alla fine Chivu opterà per Zielinski. È vero che alla fine ha un po’ meno qualità di Sucic però può garantire più equilibrio, può garantire anche quella riaggressione alle palle perse che sono un elemento fondamentale di questa Inter. Il Milan deve stare attento perché di solito difende col baricentro basso e quindi non vorrei che si portasse una sorta di cavallo di troia nella sua area, perché l’Inter lì ha giocatori che possono fare male, che sanno giocare negli spazi stretti, non solo Lautaro».

Attacco Inter Vs difesa Milan: chi la spunterà?

Il confronto tra il prolifico attacco interista e la solida difesa milanista (quando schierata al completo) sarà la chiave tattica del match:

«L’Inter ha segnato 26 gol in totale, il Milan con questa difesa che dovrebbe essere la titolare nel derby, ha subito pochissimo. L’approccio tattico è diverso, il Milan si difende basso».

Su Rabiot

Galli ribadisce l’importanza cruciale della presenza fisica di Adrien Rabiot nel centrocampo rossonero, specialmente in una sfida fisica come il Derby:

«Il centrocampo con Rabiot, non che Ricci abbia demeritato, però è in dubbio che la presenza fisica di Rabiot sia importante perché soprattutto contro una squadra come l’Inter che fa della muscolarità, dell’aggressività una delle sue componenti di forza, quindi averlo il campo sarebbe importante e strategico perché riesce a garantire l’attacco sull’avversario, una fase difensiva importante».

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.