Allegri non pensa alla Supercoppa Italiana e predica calma: le parole prima della Lazio non lasciano dubbi

Allegri gestisce il calendario intenso: prima il Torino, poi il Sassuolo, infine la Supercoppa Italiano. Un passo alla volta per il Diavolo

Massimiliano Allegri, nel presentare la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, valida per gli ottavi di finale, ha voluto anche fare chiarezza sulla gestione del calendario intenso che attende il Milan, che culminerà con l’impegno in Supercoppa.

Il tecnico ha ribadito la sua filosofia del “passo dopo passo”, fondamentale per mantenere alta la concentrazione e dosare le energie della squadra.

Sull’impegno in Supercoppa e sulla gestione delle prossime gare, Allegri ha mostrato la sua strategia, che non consente di guardare troppo lontano: «Da dopodomani, sperando che il risultato sia positivo, dovremo cominciare a pensare a quella che sarà la partita contro il Torino. Dopo il Torino penseremo al Sassuolo e poi alla Supercoppa. Una cosa alla volta e con molta calma». L’obiettivo è dunque massimizzare i risultati concentrandosi unicamente sulla gara successiva.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

