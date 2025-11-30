Allegri a Milan Tv: «Siamo quasi una squadra. Leao deve imparare a fare il centravanti. Non possiamo tornare sulle montagne russe. Adesso dobbiamo...»

Allegri analizza la vittoria sofferta lodando lo spirito del gruppo e spiegando il nuovo ruolo tattico dell’attaccante portoghese

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto così al termine di Milan-Lazio, commentando la preziosa vittoria ottenuta a San Siro. Ecco le sue parole ai microfoni di Milan TV, iniziando con un’analisi lucida della prestazione e delle difficoltà iniziali superate grazie a un intervento decisivo del portiere:

SULLA PARTITA – «Primo tempo è stato complicato, la Lazio ha chiuso bene tutte le nostre linee di passaggio. Dobbiamo dire che Mike (Maignan) ha fatto subito una grande parata all’inizio. Poi ci siamo tirati su, e creato diverse occasioni da rete, una vittoria da gruppo».

L’allenatore ha poi posto l’accento sulla coesione dello spogliatoio, sottolineando come il percorso di crescita sia ancora in atto e proiettandosi subito verso il prossimo impegno di Coppa Italia:

UN GRUPPO CHE DEVE ANCORA COSTRUIRSI – «Siamo quasi una squadra, siamo solo all’inizio e questo non deve essere un punto di arrivo, ci sono tante altre partite. Stasera è stata un’altra bella vittoria, ora dobbiamo recuperare le energie per la Coppa Italia. Per vincere le partite bisogna far fatica».

Allegri sprona Leao

Infine, un passaggio tattico fondamentale sul match-winner della serata. Allegri ha spiegato la sua visione su Rafael Leao, indicando la via per la sua definitiva evoluzione nel ruolo di prima punta, ricordando anche il suo passato in Francia:

SU LEAO – «Rafa deve imparare a fare il centravanti, lo era già al Lille poi ha un po’ perso questa cosa. Ha grandi qualità che madre natura gli ha dato, deve essere lui poi bravo a crescere e diventare ancora più forte. Siamo un gruppo che sta crescendo, senza gruppo non ho mai visto grandi squadre vincere, quindi la strada per ora è quella giusta».