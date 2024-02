Allegri fa chiarezza: «L’Inter è la favorita per lo scudetto, il Milan…». Le parole del tecnico bianconero dopo il match di San Siro

Max Allegri ha parlato di Inter e Milan ai microfoni di Dazn dopo il derby d’Italia. Ecco le parole del tecnico bianconero:

PAROLE – «Fianco a fianco… Noi essere qui a giugno nessuno se lo aspettava. Poi per il gioco dei media è normale dicano Inter-Juve, ma sono due percorsi diversi. Siamo arrabbiati per una partita che si poteva rimettere in piedi. Il campionato è lungo, si può rimettere in piedi. L’Inter è la favorita allo Scudetto, non ci vuole tanto a scoprirlo. Se saremo bravi a stargli vicino… C’è il Milan a quattro punti. Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo».

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI POST INTER-JUVE SU JUVENTUSNEWS24