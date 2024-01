Allegri avverte le avversarie: «Dobbiamo continuare così e aumentare il distacco». Le parole del tecnico bianconero

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa dello scudetto avvertendo le avversarie, tra cui il Milan. Ecco le parole del tecnico bianconero:

PAROLE – «Sono tutte supposizioni, si vive di fatti. L’Inter ha 45 punti e gioca tra poco, ha la possibilità di arrivare a 48, la proiezione sono 96. Noi se riusciamo a mantenere quel distacco, sono 5 partite che devi perdere… Noi dobbiamo continuare così e aumentare questo distacco sulle quinte. La Juventus l’anno prossimo, per discorsi tecnici, econimici, di valore e sopratutto per i giocatori, deve giocare la Champions. Non bisogna abbassare la guardia, perchè nel calcio può succedere di tutto. Bisogna fare bene e lavorare».

