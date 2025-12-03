Allegri e quel terribile sospetto: il tecnico non snobba la Coppa Italia ma quel parallelismo con Conte fa riflettere

Allegri ha tutta l’intenzione di andare avanti in Coppa Italia ma c’è il sospetto che emulare il Conte dello scorso anno non sia poi così male

Il giornalista Sebastiano Vernazza ha analizzato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport la solidità e l’efficacia del Milan negli scontri diretti in campionato, sottolineando come la squadra di Massimiliano Allegri abbia dimostrato una chiara superiorità rispetto alle dirette concorrenti. La capacità di vincere in modo cinico e mirato è diventata un marchio di fabbrica rossonero.

Vernazza ha espresso il suo giudizio sui risultati ottenuti: «Il Milan ha battuto le altre tre e sempre di corto muso, come da codice allegriano. Due vittorie per 1-0 contro Roma e Inter e il 2-1 contro il Napoli. I rossoneri hanno sconfitto anche il Bologna (altro 1-0). È un dettaglio che conta molto, significa che il Milan si è dimostrato superiore alla concorrenza». Questo dettaglio, ovvero la capacità di vincere le partite più difficili, è la chiave della classifica attuale del Diavolo.

La differenza cruciale rispetto alle altre big del campionato risiede nel calendario e nel vantaggio di Allegri: «Il vantaggio è noto: Massimiliano Allegri non deve districarsi tra campionato e coppe, le altre pagano l’usura del doppio “incarico”». Il Milan può concentrare tutte le sue energie fisiche e mentali sul campionato, evitando l’usura che deriva dal doppio impegno settimanale in Europa.

Allegri e il parallelismo con Conte

Il giornalista ha infine richiamato un precedente storico che rafforza questa tesi: «Un anno fa, Antonio Conte ha fatto leva sull’impegno unico per vincere lo scudetto, il suo Napoli era stato eliminato in fretta pure dalla Coppa Italia». L’esempio del Napoli di Conte suggerisce come la concentrazione esclusiva sulla Serie A possa diventare un fattore determinante nella corsa allo Scudetto, un vantaggio che Allegri sta gestendo con la sua consueta lucidità.

