Lazio Milan, la rivincita! All’Olimpico in palio i quarti di Coppa Italia, i rossoneri cercano un titolo che manca dal 2003

Calciomercato Milan, conferme su Pellegrino: è il preferito di Allegri e Tare. Può arrivare solo in un caso

Rinnovo Gabbia, novità inaspettato sul centrale del Milan! Pronto un nuovo adeguamento? Lo scenario

Napoli Cagliari 1-1: Conte vola ai quarti di finale di Coppa Italia dopo una lunghissima lotteria dei rigori

Sala, dopo il rinnovo arriva l'ulteriore premio per il centrocampista: la decisione di Allegri dopo l'infortunio di Fofana

Lazio Milan, la Coppa obiettivo stagionale: Sarri e la Lazio carichi dopo le polemiche del campionato ma Allegri vuole i quarti

Il Milan si prepara ad affrontare nuovamente la Lazio, a soli cinque giorni di distanza dall’ultima sfida. Se sabato scorso c’erano in palio i tre punti del campionato, questa volta la posta in gioco è l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, un torneo che per i rossoneri rappresenta un obiettivo primario ma elusivo.

L’ultimo trionfo del Milan in questa competizione risale infatti al lontano 2003, e da allora il club ha solo sfiorato la vittoria, uscendo sconfitto in ben tre finali.

La gara secca si gioca questa volta allo Stadio Olimpico di Roma e l’ambiente in casa Lazio è particolarmente carico. La squadra di Maurizio Sarri non solo vuole proseguire il suo cammino nella Coppa, ma è anche molto motivata dopo le accese polemiche seguite all’ultima partita di campionato, che hanno portato la società biancoceleste a imporre il silenzio stampa. Il Milan, dal canto suo, deve spezzare la maledizione e dimostrare di poter vincere anche nelle gare ad eliminazione diretta.

Quote Lazio Milan

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

