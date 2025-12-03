Lazio Milan, la rivincita! All’Olimpico in palio i quarti di Coppa Italia, i rossoneri cercano un titolo che manca dal 2003

Lazio Milan, la Coppa obiettivo stagionale: Sarri e la Lazio carichi dopo le polemiche del campionato ma Allegri vuole i quarti

Il Milan si prepara ad affrontare nuovamente la Lazio, a soli cinque giorni di distanza dall’ultima sfida. Se sabato scorso c’erano in palio i tre punti del campionato, questa volta la posta in gioco è l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, un torneo che per i rossoneri rappresenta un obiettivo primario ma elusivo.

L’ultimo trionfo del Milan in questa competizione risale infatti al lontano 2003, e da allora il club ha solo sfiorato la vittoria, uscendo sconfitto in ben tre finali.

La gara secca si gioca questa volta allo Stadio Olimpico di Roma e l’ambiente in casa Lazio è particolarmente carico. La squadra di Maurizio Sarri non solo vuole proseguire il suo cammino nella Coppa, ma è anche molto motivata dopo le accese polemiche seguite all’ultima partita di campionato, che hanno portato la società biancoceleste a imporre il silenzio stampa. Il Milan, dal canto suo, deve spezzare la maledizione e dimostrare di poter vincere anche nelle gare ad eliminazione diretta.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

