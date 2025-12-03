Lazio Milan, l’ultima volta in Coppa Italia sorrise ai rossoneri: precedenti. Segui gli aggiornamenti dei rossoneri

Solo pochi giorni dopo la tesa sfida di campionato a San Siro, Lazio e Milan si ritrovano faccia a faccia. Giovedì sera, allo Stadio Olimpico, andrà in scena l’ottavo di finale di Coppa Italia, una gara secca che promette di essere incandescente, non solo per la posta in gioco (il passaggio ai quarti), ma anche per le scorie polemiche lasciate dall’ultima partita.

Il Peso delle Polemiche Arbitrali e il Gol di Leao

La recente sfida di Serie A ha visto i rossoneri imporsi per 1-0 grazie alla rete del solito Rafa Leao, l’ala portoghese velocissima. Tuttavia, l’episodio che non è passato inosservato, e che potrebbe influenzare anche il clima della gara di Coppa, è stato il finale bollente per il presunto rigore chiesto dai biancocelesti. L’azione incriminata riguardava un tocco di mano di Pavlovic su tiro di Romagnoli, un episodio definito “assurdo” ma che ha lasciato un’ombra di risentimento.

Il Milan di Massimiliano Allegri, il pragmatico tecnico livornese tornato in panchina grazie al nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese, dovrà dimostrare freddezza e concentrazione per isolarsi dalle tensioni esterne e concentrarsi solo sul campo.

Statistiche Opta: Parità di Gol e Ultimi Precedenti

I dati forniti da Opta aggiungono contesto alla sfida. L’ultima vittoria della Lazio in Coppa Italia contro il Milan risale al 24 aprile 2019, in una gara a San Siro decisa dal gol di Correa. Il Diavolo, invece, ha un ricordo più fresco e positivo in coppa contro i capitolini: il netto 4-0 inflitto nel 2022, che all’epoca permise alla squadra di Pioli di volare in semifinale contro l’Inter. Un dato di assoluta parità è quello relativo ai gol segnati in questa competizione, la Coppa Italia, che vede sia la Lazio che il Milan fermi a quota 28 reti.

La Designazione Arbitrale: Tocca a Guida

Per dirigere l’incontro, in programma giovedì alle ore 21, è stato designato l’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. La sua gestione della gara sarà cruciale, soprattutto considerando il clima teso ereditato dalla precedente sfida. La squadra arbitrale sarà al completo e dovrà garantire che la partita si svolga nella massima regolarità, concentrandosi esclusivamente sul gioco e non sulle proteste.

