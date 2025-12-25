Allegri, Natale in famiglia e missione Verona: il regalo è Leao? Le ultime sulle condizioni del portoghese

Allegri, il tecnico livornese ha concesso il Natale in famiglia ai propri calciatori: domani parte la missione Verona con Leao in regalo

Il Natale in casa rossonera quest’anno ha un sapore agrodolce. Se da un lato brucia ancora la sconfitta in semifinale di Supercoppa contro il Napoli, dall’altro Massimiliano Allegri può sorridere guardando all’infermeria. Il tecnico ha concesso una giornata di riposo totale ai suoi ragazzi, che si ritroveranno domani a Milanello per preparare il lunch match di domenica 28 dicembre contro l’Hellas Verona.

Allegri e Leao: il ritorno del numero 10

Il vero “regalo” sotto l’albero per il popolo milanista non è un nuovo acquisto, ma il recupero di Rafael Leão. L’attaccante portoghese è fermo dallo scorso 8 dicembre a causa di un infortunio agli adduttori rimediato contro il Torino, ma i segnali degli ultimi giorni sono inequivocabili:

Guarigione completa: Rafa è tornato stabilmente in gruppo, dimostrando di aver smaltito il problema fisico che lo ha tenuto ai box nelle ultime uscite.

Rafa è tornato stabilmente in gruppo, dimostrando di aver smaltito il problema fisico che lo ha tenuto ai box nelle ultime uscite. In tandem con Pulisic: Allegri è intenzionato a schierarlo dal primo minuto a San Siro, ricostituendo quella coppia con l’americano.

Obiettivo record: sulle tracce di Pierino Prati

La sfida contro l’Hellas evoca dolci ricordi per Leão, che vanta già 3 gol e 4 assist contro gli scaligeri. C’è però un traguardo storico che stuzzica il fuoriclasse: con una rete domenica, Leão aggancerebbe il leggendario Pierino Prati in vetta alla classifica dei marcatori all-time della sfida tra Milan e Verona. Un motivo in più per rimettere le ali al Diavolo e riprendere la corsa scudetto, in attesa che l’iter burocratico permetta l’esordio di Füllkrug a gennaio.