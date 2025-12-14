Allegri trasforma il Milan. Leao centravanti, Modric regista e il caso Maignan. Tutte le mosse di Max

Allegri, in questo primo scorcio di stagione, ha trasformato il Milan: da Leao centravanti a Modric regista alla gestione del caso Maignan

Massimiliano Allegri, soprannominato il “Mago Max”, sta ridisegnando il Milan, imprimendo una notevole solidità difensiva che era venuta meno nelle scorse stagioni. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza le mosse più riuscite del tecnico livornese che stanno portando il Milan in vetta alla classifica.

Allegri e la trasformazione di Leao

La mossa più audace, e per molti difficile da prevedere, è stata la trasformazione di Rafa Leão da esterno sinistro a centravanti. Allegri ha convinto il portoghese a evolvere il suo gioco:

Nuovi Compiti: Difendere il pallone spalle alla porta.

Difendere il pallone spalle alla porta. Fase Di Non Possesso: Partecipare attivamente alla fase difensiva.

Partecipare attivamente alla fase difensiva. Finalizzazione: Migliorare la precisione al tiro (Leão ha già trasformato due calci di rigore, indicatore di freddezza).

Altrettanto fondamentale è stato lo spostamento di Luka Modrić da mezz’ala a regista centrale, trasformandolo nel vero e proprio cervello pulsante e motore del gioco rossonero.

A ciò si aggiunge il lancio coraggioso di Davide Bartesaghi, giovane difensore prelevato l’anno scorso dal Milan Futuro e subito inserito con successo nella prima squadra, dimostrando l’occhio lungo di Allegri anche sui talenti della cantera.

Infine, va citata l’opera di convincimento fatta in estate sul portiere Mike Maignan. Nonostante il contratto in scadenza e le forti avances del Chelsea, Allegri ha lavorato per trattenere l’estremo difensore a Milanello. Maignan, con la sua presenza e leadership, continua ad essere un pilastro fondamentale per la difesa rossonera.