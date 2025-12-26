News
Allegri, la Champions League decisiva per il futuro del tecnico: spunta l’indiscrezione in vista di giugno
Allegri, il tecnico deve centrare la Champions League per garantirsi la conferma certa sulla panchina in vista della prossima stagione
Il secondo tempo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan sta vivendo il suo momento di massima tensione. Come sottolineato da Marco Pasotto su Gazzetta.it, la qualificazione alla prossima Champions League non è solo un obiettivo stagionale, ma rappresenta lo “strettissimo imbuto” attraverso il quale passa la sopravvivenza del tecnico livornese a Milanello. Fallire l’accesso all’Europa che conta significherebbe, con ogni probabilità, la fine anticipata del suo rapporto con il club.
Allegri, la missione: tornare tra i grandi
Dopo una stagione 2024-25 travagliata, conclusa all’ottavo posto sotto la gestione Conceição, il Milan si trova per la prima volta in dieci anni fuori dalle competizioni continentali.
- Il diktat di RedBird: Per la proprietà e per l’AD Giorgio Furlani, il ritorno in Champions è “fondamentale per il brand e per la stabilità economica”.
- La tabella di marcia: Allegri ha stimato che la quota sicurezza per la qualificazione oscilli tra i 73 e i 74 punti. Ogni passo falso, come quelli recenti contro il Sassuolo o nelle coppe, accorcia la corda intorno alla sua permanenza.
Futuro 2026: fiducia o rivoluzione?
Nonostante un contratto che lo lega al Diavolo fino al 2027 (con opzione per il 2028), la serenità di Max è legata ai risultati immediati.
- In caso di successo: La conferma aprirebbe le porte ai grandi investimenti pianificati per il 2026, come il colpo Vlahović.
- In caso di fallimento: La dirigenza potrebbe optare per una rivoluzione tecnica già in estate, cercando profili più futuribili per guidare il nuovo ciclo societario.