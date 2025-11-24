Allegri a Milan Tv: «Cento vittorie in rossonero? Traguardo bellissimo ma dobbiamo subito pensare alla Lazio altrimenti...»

Allegri dopo Inter-Milan analizza il successo nel derby ed elogia lo spirito di squadra dei suoi ragazzi chiedendo però la stessa attenzione con le piccole



Al termine del Derby della Madonnina che ha visto il Milan trionfare per 1-0 sui rivali cittadini, Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di Milan TV per analizzare la prestazione della sua squadra. Il tecnico livornese non ha nascosto la soddisfazione per aver interrotto una striscia negativa che durava da troppo tempo nelle stracittadine, sottolineando l’atteggiamento maturo dei suoi giocatori in un match ad alta tensione.

ANALISI DEL MATCH – «Negli ultimi quattro li avevamo persi tutti. È stata una bella partita, contro una squadra forte, ma i ragazzi hanno fatto una buona partita, attaccando quando si doveva e difendendosi quando c’era da difendersi».

La serata di San Siro ha portato in dote non solo tre punti fondamentali per la classifica e il morale, ma anche un record personale per l’allenatore: quella contro l’Inter è infatti la sua centesima vittoria seduto sulla panchina del Diavolo. Un numero tondo che certifica il lavoro svolto, anche se Allegri, fedele alla sua filosofia pragmatica, guarda già alla prossima sfida di campionato contro i biancocelesti, cruciale per dare continuità a questo successo.

CENTESIMA VITTORIA – «Bellissimo traguardo, contento, felice. Tutte le vittorie vanno festeggiate, il derby ancora di più, ma martedì dobbiamo pensare alla Lazio perché poi dopo altrimenti la vittoria di stasera non conterebbe niente. Stasera cominciava un periodo che ci porta a marzo che di lì bisogna essere nelle migliori condizioni per raggiungere i nostri obiettivi».

Uno degli aspetti più evidenti della serata è stata la coesione del gruppo, simboleggiata dall’abbraccio finale e dall’esultanza di Mike Maignan, decisivo tra i pali. Il tecnico ha voluto rimarcare proprio questo concetto di unità, spiegando che per arrivare ai traguardi prefissati serve il contributo di tutti, indipendentemente da chi scende in campo dal primo minuto.

SPIRITO DI SQUADRA – «Per raggiungere gli obiettivi bisogna essere squadra. Sono dei ragazzi straordinari che indipendentemente dal risultato quando entrano in campo mettono tutto quello che hanno. Però direi che i risultati non vengono mai per caso».

Spostando l’attenzione sugli aspetti tattici, Allegri ha spiegato come aveva disegnato la gara, accettando anche fasi di sofferenza difensiva una volta sbloccato il risultato. La scelta di tenere la squadra compatta e bassa per poi ripartire è stata una strategia precisa per limitare la forza d’urto nerazzurra, anche se il tecnico ha ammesso che in alcune situazioni di gestione della palla si poteva fare meglio.

LA PREPARAZIONE TATTICA – «Una volta in vantaggio è normale che loro venissero in avanti. Abbiamo cercato di tenerli più bassi possibile, abbiamo rischiato su un paio di cross, su palle inattive del primo quarto d’ora dove eravamo troppo bassi. La squadra ha poi cominciato a giocare, potevamo definire meglio nel primo meglio in due tre situazioni, non l’abbiamo fatto. Però credo che la squadra ha fatto una buona partita».

Infine, una riflessione sulla tenuta mentale della squadra. Se nei big match il Milan dimostra una solidità invidiabile subendo pochissimo, lo stesso non si può dire contro le formazioni di medio-bassa classifica. Allegri ha citato espressamente le gare contro Cremonese, Pisa e Parma come esempi negativi da non ripetere, chiedendo ai suoi la stessa soglia di attenzione mostrata nel derby anche contro avversari sulla carta meno prestigiosi.

ATTENZIONE DIFENSIVA – «È una cosa che dobbiamo migliorare perché nelle grandi partite l’attenzione è sempre più alta perché gli altri ti costringono a tenere l’attenzione più alta. Sia contro Cremonese, Pisa e Parma, soprattutto a Parma, in quei momenti lì dobbiamo rimanere con l’attenzione alta senza dare le cose per scontato ed essere leggere. Per portare a casa gli obiettivi bisogna migliorare in questi momenti di queste partite».