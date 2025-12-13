Allegri Milan, il commento di Tiribocchi sul Milan visto fin qui. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan è reduce da una vittoria di carattere ottenuta lunedì sera contro il Torino di Marco Baroni, una prestazione che, pur tra luci e ombre, ha dimostrato la forza di reazione dei rossoneri. A commentare il momento del Diavolo è stato l’ex attaccante Simone Tiribocchi durante il podcast “Tutti in the box”, il quale ha espresso il suo convinto parere sulla scelta di Massimiliano Allegri e sull’attuale rosa.

Secondo Tiribocchi, l’ingaggio di Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico toscano di grande esperienza, è un chiaro segnale di ambizione da parte della società, gestita ora anche dal nuovo DS Igli Tare, ex dirigente della Lazio.

L’Impatto di Allegri: Una Scelta da Scudetto

Tiribocchi è categorico sul significato del ritorno di Allegri in panchina: “Quando scegli Allegri è perché punti allo scudetto, vuoi tornare sicuramente tra le grandi.”

L’ex attaccante ha anche espresso un giudizio molto positivo sulla rosa a disposizione del mister livornese in questa stagione, ritenendola nettamente superiore a quella dello scorso anno: “La rosa c’è sempre stata, l’anno scorso non era all’altezza nella totalità. Quest’anno secondo me sì.” Questa valutazione implica che il materiale umano a disposizione è sufficiente per competere ai massimi livelli, mettendo l’accento sulle responsabilità dell’allenatore.

Il Problema Approccio: La Critica ai Primi Tempi

Nonostante gli elogi per la qualità della rosa, Tiribocchi ha puntato il dito su un difetto ricorrente del Milan: l’approccio fallace a inizio gara. Ha citato l’esempio del match contro il Torino, dove la squadra ha rischiato di compromettere tutto nel primo quarto d’ora, e ha ricordato i precedenti negativi, come nel derby e nelle sfide contro Roma e Napoli.

Tiribocchi ha anche suggerito che l’importanza dell’allenatore si sente, menzionando come “anche quello conta” che Allegri fosse in tribuna per la partita, un modo per sottolineare che la sua presenza costante è fondamentale per garantire la giusta concentrazione. “Però il Milan quest’anno tanti primi tempi li ha sbagliati,” ha concluso, evidenziando il lavoro di crescita mentale che l’allenatore e il DS Tare devono affrontare per rendere i rossoneri una squadra più solidae affidabile fin dal primo fischio.