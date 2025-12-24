Allegri Milan, indicazioni chiare a Tare per il mercato di gennaio! Ecco cosa serve. Segui le ultimissime

Il calciomercato invernale del Milan entra nella sua fase più calda. Dopo aver finalizzato l’arrivo di Niclas Füllkrug, l’ariete tedesco ex Borussia Dortmund dotato di un incredibile senso del gol e grande forza fisica, il Diavolo ha deciso di spostare il proprio raggio d’azione sulla retroguardia. La necessità di rinforzare il reparto difensivo è diventata la priorità assoluta per garantire ai rossoneri una rosa competitiva su tutti i fronti.

L’identikit di Igli Tare: duttilità e prontezza

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Antonio Vitiello, il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare — dirigente di grande carisma e riconosciuta esperienza internazionale — è al lavoro per individuare un profilo specifico. L’obiettivo della società meneghina è un difensore versatile, un vero e proprio “jolly” capace di ricoprire con naturalezza sia il ruolo di centrale che quello di terzino destro.

La strategia delineata da Igli Tare è estremamente pragmatica: si cercano occasioni di mercato che garantiscano un rendimento immediato. Per questo motivo, il DS rossonero sta valutando profili pronti all’uso, preferibilmente attraverso la formula del prestito, così da non appesantire eccessivamente il bilancio ma offrendo comunque una soluzione di qualità per il presente.

Le richieste di Massimiliano Allegri per la difesa

L’esigenza di un nuovo innesto nasce dalle precise indicazioni tattiche di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornesetornato a guidare il Milan con la sua proverbiale gestione pragmatica dei risultati e la sua attenzione maniacale alla fase difensiva. Allegri ha richiesto alternative affidabili per il suo sistema di gioco, che spesso oscilla fluidamente tra la difesa a tre e lo schieramento a quattro.

Al momento, le rotazioni alle spalle dei titolari inamovibili come Fikayo Tomori, il centrale inglese rapidissimo nei recuperi, Matteo Gabbia, difensore cresciuto nel vivaio e sempre più autoritario, e Strahinja Pavlovic, il roccioso nazionale serbo mancino, risultano troppo limitate. Le uniche alternative a disposizione del mister toscano sono attualmente rappresentate da Koni De Winter, giovane belga di proprietà Juve ma con ottime doti di impostazione, e dal giovanissimo Odogu, talento del settore giovanile ancora acerbo per palcoscenici così pressanti.

Conclusioni e prospettive per il Diavolo

Il lavoro di Igli Tare sottotraccia prosegue senza sosta per accontentare Massimiliano Allegri prima della fine della sessione. Con l’inserimento di un difensore polivalente, il Milan completerebbe un organico solido, pronto a lottare fino alla fine per i traguardi più ambiziosi. I tifosi del Diavolo attendono ora la fumata bianca, fiduciosi che l’esperienza della nuova dirigenza possa fare la differenza.