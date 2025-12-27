Allegri Milan, + 9 punti rispetto a un anno fa. La rivoluzione dei numeri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta vivendo una stagione di profonda trasformazione e i risultati iniziano a dare ragione alla nuova visione societaria. Analizzando il rendimento della squadra nel campionato di Serie A 2025/26, emerge un dato statistico che certifica il netto miglioramento rispetto al passato recente. Secondo le analisi pubblicate da Opta, il Diavolo ha guadagnato ben nove punti in più rispetto alle prime 15 giornate della scorsa stagione, passando da un bottino di 23 punti ai 32 attuali.

Il confronto statistico: solidità e concretezza

Il percorso dei rossoneri è stato finora caratterizzato da 9 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta, un ruolino di marcia decisamente superiore rispetto alle 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte registrate nello stesso arco temporale dello scorso anno. Sebbene il potenziale offensivo sia rimasto costante con 24 reti segnate, è il dato difensivo a fare la differenza: la formazione milanista ha subito tre gol in meno (13 contro 16), mantenendo comunque l’invidiabile statistica di sette clean sheet.

L’impatto di Massimiliano Allegri e Igli Tare

Questo cambio di marcia è indissolubilmente legato alla mano di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina del Milan per ripristinare il suo celebre pragmatismo e una fase difensiva granitica. Allegri ha saputo dare alla squadra quella compattezza che mancava, trasformando il Diavolo in una compagine estremamente difficile da battere e capace di gestire i momenti critici dei match con grande maturità tattica.

Al fianco del tecnico, un ruolo fondamentale è ricoperto da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente carismatico e stratega del mercato internazionale, che ha saputo puntellare la rosa con innesti funzionali alla filosofia del nuovo mister. Grazie al lavoro di Tare, la squadra dispone oggi di un equilibrio maggiore tra i reparti, permettendo a interpreti come Mike Maignan, l’estremo difensore francese leader della retroguardia, di guidare una difesa molto più protetta rispetto al passato.

Prospettive per il girone di ritorno

Con una media punti sensibilmente migliorata e una stabilità difensiva ritrovata, i rossoneri si candidano come i principali antagonisti per la vetta della classifica. Il merito va condiviso tra la gestione tecnica di Allegri, capace di ottimizzare ogni singola rete segnata, e la visione societaria di Igli Tare, che ha saputo costruire un gruppo solido e coeso. Se il trend dovesse continuare, il Milan potrebbe davvero tornare a sognare in grande, forte di una statistica che non lascia spazio a dubbi: la scalata verso il successo è ufficialmente iniziata.