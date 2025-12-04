Allegri, il Milan vola lontano da San Siro: i risultati in trasferta danno fiducia ai rossoneri

Allegri, che risultati in trasferta! Lontano da San Siro il Milan ha ottenuto ottimi risultati in stagione

La gerarchia della passata stagione impone al Milan di affrontare l’ottavo di finale di Coppa Italia in trasferta. Essendo arrivati alle spalle della Lazio nella classifica della Serie A precedente, i rossoneri scenderanno in campo questa sera all’Olimpico in veste di sfidanti, in una gara secca che non consente distrazioni.

Nonostante il fattore campo sia a favore dei biancocelesti di Maurizio Sarri, l’allenatore toscano rinomato per la sua meticolosa organizzazione tattica, il Milan può contare su un dato statistico che inietta grande fiducia: l’imbattibilità esterna.

L’Arma Segreta del Diavolo: La Solidità Lontano da Casa

Il Diavolo, guidato da Massimiliano Allegri – il tecnico livornese che punta a riconfermarsi re della Coppa Italia – vanta un rendimento lontano da San Siro semplicemente eccellente in questa stagione. I rossoneri hanno dimostrato una solidità e una capacità di adattamento che li hanno resi una macchina da punti in trasferta, indipendentemente dall’avversario.

Lo score stagionale del Milan lontano dalle mura amiche è infatti perfettamente positivo:

3 Vittorie

3 Pareggi

Nessuna Sconfitta

Questa imbattibilità non è un semplice dettaglio, ma un elemento chiave che Allegri sfrutterà per approcciare la gara secca con la massima tranquillità e determinazione. La capacità di non perdere, anche quando la prestazione non è scintillante, testimonia la crescita del carattere e la maturità del gruppo meneghino.

La Sfida Tattica: Allegri Contro Sarri

La sfida contro la Lazio si trasforma, dunque, in un interessante incrocio tra la forza casalinga dei biancocelesti e la straordinaria tenuta esterna del Milan. Se la Lazio proverà a imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, forte del sostegno dell’Olimpico, i rossoneri potranno permettersi di attendere, forti della consapevolezza di poter colpire e, soprattutto, di non concedere nulla agli avversari.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.