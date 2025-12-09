Allegri Milan, il racconto della serata dell’allenatore rossonero. I retroscena. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La vittoria in rimonta del Milan contro il Torino (3-2) all’Olimpico Grande Torino ha messo in luce non solo il carattere dei rossoneri, ma soprattutto la lucidità tattica del loro allenatore, Massimiliano Allegri.

Il tattico esperto, squalificato per la gara, ha fatto la sua comparsa pochi istanti prima del fischio d’inizio, percorrendo di corsa le scalinate della tribuna stampa. La tribuna, gremita di tifosi del Diavolo, si è levata in piedi per fotografare il nuovo allenatore, accolto con il consueto sorriso e un saluto veloce prima di ritirarsi nella sua area riservata con un match analyst e la scorta.

La Calma Inaspettata: Chiave della Rimonta

Da inviati di MilanNews a Torino, sono emersi retroscena cruciali sulla gestione della panchina in una situazione di difficoltà. Un dato è apparso paradossale: Allegri si è mostrato molto più arrabbiato quando il Milan era in vantaggio per 3-0 contro l’Udinese che non sotto di due gol contro il Torino. La spiegazione risiede nella sua scelta strategica: Allegri aveva compreso che per ribaltare il 2-0 a sfavore, l’elemento essenziale era agire con lucidità e non con rabbia.

Durante il primo tempo, il tecnico ha mantenuto la massima compostezza, dividendosi tra lo sguardo al computer per l’analisi dei dati e il collegamento diretto con la panchina.

La Svolta Tattica All’Intervallo

È stato nell’intervallo che Allegri ha operato il cambio decisivo. Con il telefono in mano e in contatto con lo staff, ha ordinato una modifica tattica netta: cambio modulo. Adrien Rabiot, il centrocampista francese determinante, si è alzato di posizione, Loftus-Cheek gli ha giocato vicino, e Christopher Nkunku, l’attaccante francese in cerca di riscatto, ha assunto il ruolo di punta. Il Diavolo ha tratto immediato beneficio da questa mossa.

Contemporaneamente, Landucci e il resto dello staff in spogliatoio hanno ricevuto una indicazione chiara: parlare con serenità, infondere tranquillità e dare consapevolezza ai giocatori. Non ci sono stati urli o rimproveri esagerati, ma colloqui tattici e sproni motivazionali con una parola d’ordine: “la si può ribaltare”. Questa gestione, caratterizzata dalla compostezza di Allegri e dalla capacità di incidere del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare sul mercato con innesti di qualità, ha permesso ai rossoneri di rientrare in campo e conquistare una vittoria fondamentale nel segno del coraggio e dell’intelligenza tattica.