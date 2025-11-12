Allegri Milan, Cruciani esalta il tecnico: «È la fortuna del Milan, tenetevelo stretto». Le ultimissime notizie sui rossoneri

In un momento in cui le analisi sulle prestazioni del Milan di Massimiliano Allegri sono spesso improntate alla critica o alla cautela, arriva un’esaltazione convinta da parte di Giuseppe Cruciani. Il noto giornalista e conduttore radiofonico ha espresso un parere netto sull’allenatore rossonero, definendolo un elemento di valore inestimabile per la società.

«Allegri è la fortuna del Milan. Tenetevelo stretto», è stata la dichiarazione sintetica ma incisiva di Cruciani. Questa affermazione si pone in controtendenza rispetto a chi, dopo il pareggio di Parma e le prestazioni altalenanti, solleva dubbi sulla gestione tecnica della squadra.

L’elogio di Cruciani va oltre il mero risultato di campo e sottolinea l’importanza di avere una figura stabile e carismatica alla guida della squadra. Allegri, tornato sulla panchina rossonera in un momento delicato, ha dimostrato, secondo i suoi sostenitori, di essere l’uomo giusto per ridare compattezza e una solida identità tattica al Milan.

Il Milan, sotto la direzione sportiva di Igli Tare, sta cercando di tornare ai vertici del calcio italiano, e l’esperienza e la capacità di gestione di Allegri, anche nei momenti di pressione, sono visti da Cruciani come il vero punto di forza. In un campionato equilibrato e competitivo come la Serie A, avere un allenatore che sa navigare tra le difficoltà e che ha già portato il club al successo in passato, è considerato un lusso.

Il monito di Cruciani alla società e ai tifosi è chiaro: non fatevi influenzare dalle critiche contingenti e riconoscete in Allegri un patrimonio da preservare per il futuro rossonero.