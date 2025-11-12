Cruciani pazzo di Allegri: «Sta facendo un miracolo assoluto e vi spiego perchè. Ai tifosi del Milan dico di tenerselo stretto»

Cruciani, noto giornalista, ha elogiato il lavoro fatto finora da Massimiliano Allegri alla guida del Milan: le sue dichiarazioni

Giuseppe Cruciani, intervenuto durante l’ultima puntata di Number 1 podcast, ha commentato il momento del Milan dopo il pareggio contro il Parma, focalizzando l’attenzione sul tecnico Massimiliano Allegri.

Cruciani ha subito riconosciuto che, pur non essendo ancora il «Milan cinico di Allegri», i rossoneri sono l’unica squadra ad aver perso «solo 1 partita» e sono in piena corsa per il titolo, a soli due punti dalla vetta.

Cruciani elogia Allegri: la fortuna del Milan

Il giornalista ha però difeso con forza il lavoro di Allegri, definendolo la vera risorsa del Diavolo:

PAROLE – «Allegri è la fortuna del Milan, il fatto che sia lì a 2 punti dal primo posto sottolinea come stia facendo un miracolo assoluto».

Secondo Cruciani, il tecnico sta ottenendo risultati eccezionali nonostante evidenti lacune e problemi tecnici. Tra i fattori che rendono il lavoro di Allegri un miracolo, il giornalista ha citato:

La mancanza di un attaccante di ruolo.

di ruolo. L’assenza di difensori adeguati.

adeguati. Gli «errori tecnici» commessi dai suoi uomini, come quello di Estupiñan contro il Parma.

Il messaggio finale di Cruciani è un chiaro invito ai tifosi: «è solo per merito di Allegri se il Milan è così vicino alla vetta quindi tenetevelo stretto».