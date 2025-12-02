Allegri Milan, la difesa blindata e il “corto muso” per il primato: i numeri della svolta rossonera

Allegri Milan, il tecnico ha trasformato la squadra puntando su solidità e gruppo unito. I numeri della difesa esaltano il lavoro svolto a Milanello

La transizione tecnica vissuta in estate, con l’addio a Sergio Conceicao, aveva sollevato un quesito fondamentale: serviva un allenatore abituato a vincere e capace di forgiare un gruppo mentalmente inscalfibile. La risposta sul campo data da Massimiliano Allegri in questi primi mesi di gestione è stata perentoria. Il tecnico livornese, tornato a Milanello con le idee chiare, ha lavorato fin dal primo giorno sui due pilastri del suo credo calcistico: equilibrio difensivo e tenuta mentale. Il risultato di questa cura è una squadra che oggi guarda tutti dall’alto, essendo prima in classifica e vantando una delle migliori retroguardie del campionato.

Allegri Milan, primato da difesa e corto muso

L’analisi odierna della Gazzetta dello Sport fotografa perfettamente il momento magico del Diavolo con il titolo: «Ribaltone Allegri. Difesa e corto muso, il Milan ora sogna». Il sogno in questione è ovviamente lo Scudetto, ma Max tiene i piedi ben piantati a terra. La linea dettata dall’allenatore, e recepita dallo spogliatoio, è quella della prudenza: di tricolore si parlerà eventualmente solo in marzo, valutando la posizione in classifica in quel momento cruciale della stagione.

Nel frattempo, parlano i fatti. Come sottolinea la Rosea, il tecnico ha costruito un «gruppo di ferro» che «contro le dirette concorrenti non ha mai perso». I numeri sono la prova tangibile del cambiamento: dopo l’unica sconfitta rimediata alla prima giornata, il Milan ha infilato una striscia di 12 risultati utili consecutivi. Il dato più eclatante, impensabile solo sei mesi fa, riguarda la fase difensiva: appena 9 gol subiti e ben 7 gare a rete inviolata. Una solidità ritrovata che proietta i rossoneri verso ambizioni massime.