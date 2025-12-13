Allegri Milan, le parole dell’allenatore sul momento di Nkunku. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

L’attesa per la prossima sfida del Milan è alta, ma in casa rossonera il focus tecnico si sposta anche sul recupero psicologico dei propri talenti. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Diavolo, è intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, dedicando un passaggio significativo a Christopher Nkunku, l’attaccante francese di notevole tecnica arrivato in estate.

Il tecnico toscano ha voluto lanciare un messaggio chiaro e di sostegno incondizionato al giocatore, le cui prestazioni non sono ancora esplose pienamente. Il problema, secondo l’allenatore livornese, non è tecnico, ma di serenità.

Fiducia Totale: Società, Staff e Compagni con Nkunku

Allegri ha subito messo in chiaro che l’intero ambiente milanista crede fermamente nelle qualità di Nkunku. L’arrivo del francese non è stato un caso, ma il frutto di una precisa volontà comune.

“Deve essere più sereno. È arrivato in un ambiente in cui tutti l’abbiamo voluto. I compagni, l’allenatore e la società hanno piena fiducia in lui,” ha dichiarato il mister, sottolineando il supporto corale della squadra e della dirigenza.

Questa presa di posizione è fondamentale, specialmente in una squadra gestita dal nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio e Tare stesso, infatti, hanno lavorato per assicurare al Milan il talento di Nkunku, un’operazione che ha confermato l’ambizione del club. La pazienza e la vicinanza sono ora la chiave per sbloccare il potenziale inespresso.

“Se Sorride, Le Cose Andranno Bene”

La parte più curiosa e rassicurante dell’intervento di Allegri riguarda un consiglio molto umano rivolto direttamente al francese.

“Gli ho detto che deve sorridere un po’ di più, se sorride un po’ di più le cose andranno bene.”

Un’esortazione che va oltre la tattica e mira a liberare la mente del giocatore da pressioni inutili. Il Diavolo è convinto che una volta ritrovata la leggerezza, il talento di Nkunku emergerà in tutta la sua forza. L’attaccante possiede “ottima tecnica” e, secondo il suo allenatore, “da qui alla fine dell’anno farà ottime cose”. Questo dimostra che il Milan punta fortemente su di lui come uno dei protagonisti assoluti per la seconda parte di stagione.