Allegri Milan, il messaggio dell’allenatore ai giovani rossoneri. Le dichiarazioni
In una cornice d’eccezione, lo stadio San Siro, si è tenuta la tradizionale festa di Natale del Settore Giovanile del Milan. L’evento ha visto la partecipazione dell’intera dirigenza e dello staff tecnico, culminando con un discorso di grande impatto tenuto dal nuovo allenatore della prima squadra, Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, noto per la sua concretezza e l’enfasi sulla disciplina, ha voluto trasmettere un messaggio profondo ai piccoli campioni di domani, sottolineando che il calcio è molto più di un semplice sport.
La Disciplina Come Chiave di Volta
Rivolgendosi ai giovani talenti, Massimiliano Allegri ha posto l’accento sui valori fondamentali che trascendono il campo di gioco: “Il calcio è un meraviglioso sport che va fatto con grande passione, divertimento, ma soprattutto, dai più piccoli ai più grandi, il calcio è una scuola di vita.”
Il mister ha ribadito l’importanza del rispetto delle regole e del senso di appartenenza a un collettivo: “Si sta all’interno di una squadra, ci sono delle regole, bisogna essere disciplinati.” Questo messaggio è in perfetta sintonia con la filosofia che Allegri sta cercando di ristabilire nella prima squadra del Diavolo.
L’obiettivo, secondo l’allenatore, non è solo la carriera professionistica: “Questo a prescindere che uno diventi o meno calciatore. L’importante è avere dei sogni, degli obiettivi per fare il massimo.”
Orgoglio e Rispetto per la Maglia Rossonera
Il discorso ha toccato un altro aspetto cruciale per il Club di Via Aldo Rossi: il senso di responsabilità che deriva dall’indossare una maglia così gloriosa.
“Quando vestiamo e facciamo parte di un club come il Milan, che è uno dei club più importanti al mondo, bisogna avere rispetto, essere educati ma soprattutto orgogliosi di rappresentare questo club,” ha concluso Allegri.
Questo richiamo ai valori etici e comportamentali è supportato in pieno dal Direttore Sportivo, Igli Tare. Il dirigente albanese, attento non solo alle qualità tecniche ma anche a quelle umane dei giocatori, vede nel Settore Giovanile il luogo ideale per forgiare la mentalità vincente che Allegri richiede. La passione, l’orgoglio e la disciplina sono i pilastri su cui la coppia Tare-Allegri intende ricostruire il grande Milan.