Allegri Milan, Ramazzotti sicuro: i dirigenti vogliono regalare questa pedina alla squadra. Segui le ultimissime

Il calciomercato invernale dei rossoneri entra nel vivo con una strategia chiara e ambiziosa. Dopo aver blindato il reparto avanzato con l’arrivo di Niclas Fullkrug, possente centravanti tedesco specialista del gol e dei duelli aerei, la dirigenza ha deciso di spostare il mirino sulla linea arretrata. La necessità nasce anche dal lungo stop di Santiago Gimenez, prolifico attaccante messicano dai movimenti fulminei, che secondo le stime del tecnico tornerà a disposizione solo tra diversi mesi.

La strategia di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Secondo quanto riportato dal giornalista Andrea Ramazzotti sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi non cerca un semplice comprimario. Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e stratega del mercato internazionale noto per la sua capacità di concludere colpi di altissimo profilo, sta lavorando a stretto contatto con la guida tecnica per individuare un elemento d’élite.

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e maestro della fase difensiva che predilige difensori esperti e fisici, dispone già di un reparto numericamente valido. Oltre ai titolari Fikayo Tomori, veloce centrale inglese insostituibile nel recupero palla, Matteo Gabbia, affidabile difensore cresciuto nel vivaio, e Strahinja Pavlovic, roccioso nazionale serbo dal grande impatto fisico, ci sono le riserve De Winter e Odogu. Tuttavia, l’obiettivo del Diavolo è fare un ulteriore salto di qualità.

Sogno Kim Min-jae: il colpo per la difesa rossonera

L’attenzione di Igli Tare è rivolta soprattutto alle opportunità che possono nascere nei grandi club europei. Il nome che accende le fantasie della formazione rossonera è quello di Kim Min-jae, difensore sudcoreano ex Napoli, celebre per la sua velocità e l’abilità nell’anticipo, attualmente in forza al Bayern Monaco. Il centrale non è soddisfatto del suo minutaggio in Germania e il Milan osserva l’evoluzione della situazione con estremo interesse.

Qualità e pazienza nelle mosse del Milan

Il nuovo DS del Milan e il tecnico livornese non hanno fretta. La volontà è quella di attendere il momento propizio per inserire un “top” che possa blindare definitivamente la porta difesa da Maignan. Con l’innesto di un profilo come Kim, il Milan di Allegri lancerebbe un segnale definitivo per la lotta scudetto, garantendo alla formazione rossonera quella solidità necessaria per primeggiare in Italia e in Europa.