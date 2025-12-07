Allegri Milan, la media punti negli scontri diretti è da urlo: rossoneri primi in questa speciale classifica

Allegri Milan, il tecnico re dei big match, sei vittorie su otto senza sconfitte: la media punti di Allegri è di 2,5 e segna un clamoroso ribaltone rispetto all’anno scorso

Il Milan esce da un altro scontro diretto con una vittoria pesantissima per la classifica: la formazione rossonera, guidata da Massimiliano Allegri, ha superato la Lazio per 1-0 a San Siro grazie alla rete di Rafael Leao, portandosi a 28 punti dopo appena tredici giornate.

Allegri re degli scontri diretti

Questo successo consolida lo status del Milan come «regina» indiscussa negli incroci tra le grandi squadre della Serie A. Su otto scontri diretti disputati finora in stagione, i rossoneri hanno collezionato sei successi e due pareggi, restando dunque imbattuti. Tra le vittime del Diavolo in questa striscia figurano, oltre alla Lazio, il Bologna (1-0), il Napoli (2-1), la Fiorentina (2-1), la Roma (1-0) e l’Inter (1-0), con i pareggi arrivati contro Juventus e Atalanta.

Questa performance si traduce in una media punti straordinaria, la migliore in assoluto tra tutte le formazioni che disputano le coppe europee. Il Milan viaggia con una media di 2,5 punti per partita negli scontri diretti, un dato che lo pone chiaramente al di sopra delle dirette inseguitrici come il Napoli, fermo a 2,0 punti, e Roma e Inter, entrambe a 1,5.

Il dato è ancora più impressionante se messo a confronto con la stagione passata: il Milan, negli scontri diretti dell’anno scorso, aveva totalizzato una media di appena 0,69 punti per partita, posizionandosi come una delle peggiori. L’attuale media di 2,5 rappresenta un clamoroso ribaltone e testimonia come la squadra abbia acquisito una mentalità vincente fondamentale nei big match, un valore aggiunto che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni Scudetto.