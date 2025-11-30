Allegri risponde duro sugli arbitri! Queste le sue parole ai microfoni RAI. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria del Milan sulla Lazio è stata un successo di carattere e tattica, ma il post-partita è stato inevitabilmente dominato dall’espulsione subita dal tecnico Massimiliano Allegri nel finale. Intervistato dalla Rai , l’esperto allenatore toscano del Diavolo ha prima commentato il suo gesto, assumendosi la responsabilità, e poi ha lanciato un messaggio forte al mondo dell’informazione sportiva.

L’Autocritica Goliardica e il Messaggio ai Media

Allegri ha ammesso il suo errore, definendolo con autoironia come una “sceneggiata” dettata da un momento di goliardia, ma ha subito spostato il focus del discorso, lamentando l’eccessiva attenzione riservata agli arbitri.

“Però se parliamo sempre degli arbitri… Iniziate voi a togliere pressione agli arbitri. Parliamo della partita e invece mi avete già fatto tre domande sull’arbitro,” ha esordito il tecnico rossonero.

Il messaggio è chiaro: la continua focalizzazione sugli episodi arbitrali genera un clima tossico che mette i direttori di gara sotto costante e ingiustificata pressione. “Gli arbitri fischieranno giusto o sbagliato, sono sempre sotto esame. Se si parlasse solo della parte tecnica, che dovrebbe interessare magari più a voi, forse sarebbe meglio. Altrimenti io dell’arbitro non parlo.”

L’Analisi Tattica e l’Elogio a Maignan

Voltando pagina, Allegri ha offerto una lucida analisi tattica della gara, spiegando come il suo Milan sia riuscito a piegare una squadra di qualità come la Lazio.

“Posso dire che la Lazio ha fatto una bella partita, nel primo tempo è stata una partita dove loro non ci hanno concesso linee di passaggio e dove loro comunque quando pressano sono pericolosi, hanno un’ottima tecnica.”

Il punto di svolta è arrivato nella ripresa, dove l’assetto fisico e la determinazione dei rossoneri hanno prevalso: “Nel secondo tempo sono calati e noi siamo cresciuti molto e i ragazzi hanno vinto la partita.”

Un elogio speciale è andato a Mike Maignan, l’estremo difensore francese del Milan, definito “un fuoriclasse“. Allegri ha sottolineato l’importanza del suo intervento: “Maignan dopo 2 minuti ha fatto una parata straordinaria,” un salvataggio cruciale che ha mantenuto l’equilibrio della gara.

Il DS Tare e la Ricerca di Serenità

L’appello alla decompressione lanciato da Allegri è in linea con gli obiettivi del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente laziale. Il DS punta a un ambiente sereno e concentrato per garantire che il Milan possa esprimere il suo potenziale senza distrazioni esterne. Le sfide future richiedono massima lucidità, e il lavoro congiunto di Allegri e Tare sarà fondamentale per isolare la squadra dalle polemiche.