Allegri Milan e il mal di ‘piccole’: Solo un punto su 6 contro le neopromosse. Oggi arriva l’insidia Sassuolo

Allegri Milan e il mal di piccolo: le neopromosse rappresentano un vero e proprio incubo per i rossoneri. E col Sassuolo…

Il Milan capolista si trova ad affrontare una statistica preoccupante in questa stagione, un vero e proprio problema di approccio e risultato contro le squadre posizionate nella parte destra della classifica. Le difficoltà nel battere formazioni teoricamente inferiori rappresentano uno dei pochi elementi critici nella gestione di Massimiliano Allegri.

Il discorso si fa ancora più fitto e negativo quando si considerano le neopromosse. Il Milan, infatti, non ha praticamente mai vinto contro le squadre fresche di promozione in Serie A:

Cremonese: Sconfitta interna.

Sconfitta interna. Pisa: Pareggio per 2-2.

Il Bilancio Disastroso: Sui 6 punti disponibili contro Cremonese e Pisa, il Milan ne ha conquistato appena uno.

Il pareggio in trasferta contro il Pisa, inoltre, è arrivato in maniera “piuttosto rosicata”, ottenuto in extremis grazie alla rete del subentrato Athekame, che ha evitato una sconfitta inaspettata.

Allegri Milan, oggi arriva il Sassuolo

Oggi, a San Siro (ore 12:30), l’insidia si rinnova con l’arrivo di un’altra neopromossa: il Sassuolo. Tuttavia, i neroverdi stanno dimostrando di avere una «marcia in più» rispetto alle altre, con una classifica tranquilla che permette loro di giocare senza pressione, puntando addirittura alla zona Conference League.

Allegri e i suoi ragazzi dovranno necessariamente invertire questo trend negativo. Per mantenere il primato in classifica e proiettarsi con serenità verso la Supercoppa, il Milan dovrà dimostrare grande concentrazione e concretezza per superare quella che si è dimostrata una vera e propria maledizione stagionale.