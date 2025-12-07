Allegri Milan, spunta un importante retroscena: sacrificio di Gimenez necessario? Il tecnico vuole... Ultimissime

Allegri Milan e il dilemma tattico che allontana Gimenez: Il tecnico chiede velocità e il messicano riflette sull’addio

L’analisi di Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport mette in luce le profonde ragioni tattiche che stanno ponendo Santiago Gimenez in una posizione sempre più scomoda all’interno del Milan. La giornalista ha ricordato che il messicano, nonostante le incertezze iniziali di Massimiliano Allegri riguardo al ruolo da titolare, aveva rinunciato a guardare altrove in estate, concedendosi «altro tempo rossonero per tentare di mettersi finalmente in luce».

Allegri e la precisa idea tattica in avanti: Gimenez sacrificato?

Oggi, però, la situazione è radicalmente cambiata e consolidata: «Leao è il centravanti incaricato, Pulisic il bomber di fatto, con Nkunku prima alternativa alla coppia titolare». La questione che ne deriva è essenzialmente tattica e strategica: Allegri chiede ai suoi attaccanti di «privare gli avversari di punti di riferimento» e, soprattutto, «intende sfruttare la velocità in ripartenza più che la fisicità in area e le sponde di un attaccante di professione».

Ecco perché Gimenez riflette: il suo futuro al Milan rischia di offrirgli «spazi ridotti», esattamente il contrario di ciò di cui Santi ha bisogno per «riemergere», ovvero «garanzie di utilizzo e una massiccia dose di fiducia». Nonostante Allegri abbia sempre usato «parole gentili e riconoscenti per l’impegno» di Gimenez, il suo solo lavoro di squadra non è più sufficiente. Gozzini sottolinea che «ai centravanti è legittimo chiedere i gol e Santi, esclusa una rete al Lecce in Coppa Italia, non ha mai risposto alla richiesta in nove partite di campionato e 627 minuti in campo». Il dilemma tattico del Milan sembra spingere il messicano verso un’altra soluzione.