Calciomercato Milan, Gimenez e il problema mentale: Allegri lo difende ma il messicano è un caso: c’è quel sospetto

Calciomercato Milan, il caso Gimenez si complica, Allegri spera: l’attaccante è clinicamente guarito ma la prudenza lascia pensare a un blocco mentale

Nonostante la situazione possa far pensare a un mistero, il tecnico Massimiliano Allegri ha cercato di dare una chiave di lettura chiara in conferenza stampa sul «caso Gimenez», una situazione già particolare data l’anticipazione sull’infortunio alla caviglia fornita dal giocatore stesso sui social lo scorso 28 ottobre. L’assenza prolungata del messicano, che si è sommata spesso a quella di Pulisic, ha pesato notevolmente sull’attacco.

Come riporta Calciomercato.com, sebbene El Bebote sia clinicamente guarito, la prudenza che circonda il suo rientro è estrema, facendo pensare che alla base ci sia un problema più profondo, forse di natura mentale o di confidenza nella propria condizione. Nonostante questo, Allegri lo ha difeso in modo netto, riponendo piena fiducia:

FIDUCIA ALLEGRI – «Santiago sta lavorando, speriamo in settimana di riaggregarlo parzialmente con la squadra. La caviglia è a posto. Speriamo di riaverlo, abbiamo bisogno di lui. È un giocatore affidabile, ha lavorato molto per la squadra, ha avuto tante occasioni, ha avuto tre gol annullati per un centimetro, ha fatto tanti gol nel Feyenoord, non è che ha disimparato a fare gol. Gimenez deve rientrare, lo aspettiamo e speriamo che in settimana possa rientrare parzialmente con la squadra»

Calciomercato Milan, partenza di Gimenez decisiva a gennaio

Il monito di Red Bird è categorico: «Se non esce nessuno non entra nessuno». Questo significa che senza la cessione di Gimenez – un caso che, con ogni probabilità, verrà risolto solo la prossima estate – difficilmente verrà fatto un investimento importante su un nuovo terminale offensivo.

Nonostante il blocco, l’idea che sta ottenendo consensi in casa Milan è valutare occasioni interessanti e funzionali al gioco di Allegri. Il nome caldo è Füllkrug, in uscita dal West Ham e proposto a Igli Tare, ma serve un’apertura al prestito con diritto di riscatto. Altri profili proposti sono Jaoo Silva. Tuttavia deve essere lo stesso Gimenez a sbloccarsi dal punto di vista mentale se vuole tenersi stretta la maglia rossonera.