Allegri gestisce le forze, tra Roma e Bologna: il suo piano per il Milan! Per non abbassare la tensione

Allegri gestisce le forze del suo Milan senza abbassare l’attenzione, la strategia tra Roma-Milan e Bologna-Milan

In un momento cruciale della stagione, la gestione delle energie fisiche e mentali diventa determinante quanto lo schema tattico scelto sul rettangolo di gioco. Lo sa bene Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua pragmatica capacità di lettura delle situazioni extra-campo, che ha deciso di blindare lo spogliatoio con una mossa strategica volta a mantenere altissima la concentrazione.

Addio alle “mini-vacanze”: la nuova tabella di marcia

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore dei rossoneri ha optato per una gestione dei riposi fuori dal comune nel periodo compreso tra le sfide contro Roma e Bologna. Se solitamente i calciatori godono di quarantotto ore di totale distacco consecutive, questa volta il programma ha subito una variazione significativa.

Il Diavolo ha infatti usufruito di due giorni liberi, ma rigorosamente distanziati: uno il lunedì e l’altro il venerdì. L’obiettivo di questa “scelta alla Allegri” è chiaro: evitare che i componenti della rosa possano organizzare brevi viaggi o spostamenti eccessivi che comporterebbero un inutile dispendio di energie.

Blindare il gruppo per l’obiettivo comune

La decisione riflette la filosofia di un allenatore che ha fatto della concretezza il suo marchio di fabbrica. Frammentando il riposo, Allegri obbliga di fatto i suoi uomini a restare nei pressi di Milanello, favorendo un recupero attivo e prevenendo le distrazioni tipiche delle trasferte personali. In una fase del campionato dove ogni punto pesa come un macigno, il club di Via Aldo Rossi non può permettersi cali di tensione.

Questa metodologia non coinvolge solo i veterani, ma serve a responsabilizzare anche i profili più giovani o i nuovi innesti che devono ancora assimilare il rigore richiesto per vestire la maglia di una delle società più titolate al mondo.

Il fattore campo

Mentre i giocatori ricaricano le pile sotto l’occhio vigile dello staff tecnico, la preparazione tattica prosegue. La suddivisione dei carichi di lavoro permetterà ai milanisti di arrivare alla sfida contro il Bologna con una freschezza atletica superiore, neutralizzando i rischi di un sovraccarico derivante da viaggi stressanti. Per il tecnico toscano, la partita si vince prima di tutto nella testa dei suoi atleti, garantendo che ogni secondo di svago sia funzionale al rendimento agonistico.