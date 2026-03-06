Allegri Milan, il club rossonero blinda l’allenatore! Futuro ancora insieme. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il clima in casa Milan è elettrico. Mentre il countdown verso il Derby della Madonnina di domenica sera contro l’Interprosegue senza sosta, la dirigenza di Via Aldo Rossi si trova a gestire una partita altrettanto cruciale su un secondo tavolo: quello del calciomercato e della programmazione tecnica. Al centro di ogni discussione c’è lui, Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i momenti di massima pressione, che sembra essere diventato l’asse portante del nuovo corso rossonero.

Il Real Madrid bussa, il Diavolo risponde

Nelle ultime ore, alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna avevano scosso l’ambiente del Diavolo. Si era infatti parlato di un forte interesse del Real Madrid per il tecnico toscano. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il legame tra il club e il mister è più solido che mai. La testata milanese titola chiaramente “Sempre più Allegri”, spegnendo sul nascere ogni voce di un possibile addio prematuro verso la capitale spagnola.

Il ruolo di Igli Tare e il nuovo contratto

Dietro questa ritrovata stabilità c’è anche il lavoro di Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese celebre per il suo intuito nello scouting e la ferma gestione dei contratti, che sta collaborando a stretto contatto con l’allenatore per definire i prossimi passi. Per Massimiliano Allegri sarebbe infatti pronto un rinnovo contrattuale con un sensibile aumento dell’ingaggio, mossa che punta a blindare il tecnico e a dargli pieno potere decisionale sulla crescita del gruppo.

Verso il Derby: campo e strategie

Mentre il Milan lavora per blindare la panchina, la squadra resta focalizzata sul campo. I rossoneri sanno che una vittoria contro i cugini nerazzurri darebbe una spinta fondamentale alla classifica e al morale. Igli Tare e la proprietà vogliono garantire ad Allegri una rosa competitiva, confermando che il futuro dei pluricampioni d’Europa passerà ancora dalle mani del tecnico ex Juve e Cagliari.

In sintesi, il progetto rossonero non prevede deviazioni: nonostante le sirene estere, il matrimonio tra il Milan e Massimiliano Allegri è destinato a continuare, con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano e internazionale.